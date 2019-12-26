На "самую грустную вечеринку планеты" пришёл зритель. Но не пришли аниматоры

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На ставшую популярной "самую грустную вечеринку планеты" пришёл зритель, но не нашёл на сцене аниматоров. Вместо этого шла трансляция спортивного мероприятия.

По словам молодого человека, он расстроился, не обнаружив свинку, слоника и собаку на сцене в Парке Универсиады. Атмосферу, которую создают аниматоры, не сравнить с обычной телетрансляцией, которую можно посмотреть дома, отмечает юноша.

Напомним, видео "самый грустной вечеринки планеты" появилось в Сети несколько дней назад. Выступающие на сцене в полном одиночестве свинка, слоник и собака быстро стали мемом. Отсутствие зрителей в мэрии Красноярска списали на сильные морозы и рабочие дни. Организаторы заверили, что аниматоров не оставят без гонорара, а депутат городского совета предложил поощрить аниматоров "за искреннюю любовь к профессии".

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