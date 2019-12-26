На "самую грустную вечеринку планеты" пришёл зритель. Но не пришли аниматоры

На ставшую популярной "самую грустную вечеринку планеты" пришёл зритель, но не нашёл на сцене аниматоров. Вместо этого шла трансляция спортивного мероприятия.

По словам молодого человека, он расстроился, не обнаружив свинку, слоника и собаку на сцене в Парке Универсиады. Атмосферу, которую создают аниматоры, не сравнить с обычной телетрансляцией, которую можно посмотреть дома, отмечает юноша.

Напомним, видео "самый грустной вечеринки планеты" появилось в Сети несколько дней назад. Выступающие на сцене в полном одиночестве свинка, слоник и собака быстро стали мемом. Отсутствие зрителей в мэрии Красноярска списали на сильные морозы и рабочие дни. Организаторы заверили, что аниматоров не оставят без гонорара, а депутат городского совета предложил поощрить аниматоров "за искреннюю любовь к профессии".