"Ворота в финансовые потрясения". Астролог — о последствиях солнечного затмения

Описывая возможные сценарии ближайшего будущего, эксперт не исключил и масштабные стихийные бедствия.

Последнее затмение в 2019 году можно считать предвестником глобальных изменений, заявил астролог Сергей Безбородный, возглавляющий Школу научной астрологии.

Описывая прошедшее 26 декабря затмение, он назвал его "преддверием гораздо более тяжёлой истории", которая развернётся с 10 по 13 января, когда состоится лунное затмение на фоне перигея Луны и соединения двух таких планет, как Сатурн и Плутон.

По его словам, грядущее событие приведёт к росту уровня геофизической активности планеты, поэтому пик событий ожидается не сейчас, а в январе, после окончания новогодних каникул. Описывая возможные сценарии ближайшего будущего, он не исключил и масштабные стихийные бедствия.

— Может быть, произойдут извержения крупных вулканов, может быть, землетрясение и гораздо более серьёзные последствия по Брекситу, касающиеся и котировок мировых цен на нефть и курсов валют, ожидается рекордное падение в истории курса фунта стерлингов, резкий скачок евро ожидается. Сегодняшний день это как ворота в это всё, — объяснил астролог.

Ранее президент Русской астрологической школы Александр Зараев заявил, что после солнечного затмения 26 декабря и до лунного 10 января жителей Земли ожидает коридор затмений — период нестабильности, когда начинать что-то новое крайне нежелательно, это время, когда будет ощущаться меньше энергии, психоэмоциональный спад.