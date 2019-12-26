Жена "беременного" новгородца: Развели на 15 тысяч и руки ещё обожгли

Про поставленный ему диагноз мужчина узнал, только обратившись в другую больницу.

Жена жителя Новгородской области, которому при переломе руки диагностировали беременность, рассказала, как проходило его "лечение".

Екатерина рассказала Лайфу, что супруга прооперировали в ЦРБ города Боровичи после травмы руки. Мужчина сразу же почувствовал жжение около шрама, но на его слова на перевязках медперсонал никак не реагировал.

— Жжение не проходило, и он решил сам посмотреть и увидел ожог. Оказывается, во время операции ему вставляли пластинки и припаяли их — получилась искра, которая попала ему на кожу, — поделилась девушка.

Также впоследствии выяснилось, что установленные мужчине "хорошие" пластины за 15 тысяч рублей полагались ему бесплатно. Но на этом история не закончилась.

— Нам нужно было вытаскивать эти пластины, и мы решили сделать это в другой больнице. Когда начали собирать все необходимые документы, увидели, что его ещё и беременным сделали на 27-й неделе, — добавила Екатерина.

Напомним, житель Новгородской области обратился в больницу для удаления поставленного ему ранее металлического штифта. Однако ему порекомендовали проводить операцию только "после родоразрешения".