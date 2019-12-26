Машину воронежского чиновника эвакуировали с места взрыва — видео

Иномарке хорошо досталось, когда сработало СВУ, — она буквально изрешечена осколками.

Служебный автомобиль главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова, на которого сегодня утром было совершено покушение, эвакуировали с места взрыва. Перед этим KIA Sorento осмотрели сапёры и следственная группа.

Подозрения о том, что под машиной может быть установлено второе СВУ, не оправдались. Однако иномарке хорошо досталось при взрыве — она буквально изрешечена осколками.

Как сообщалось ранее, СВУ сработало рядом со служебным автомобилем Николая Фролова. Чиновник выжил, но находится в реанимации. Причины и организаторы покушения устанавливаются. При этом, по словам источника Лайфа, конфликтов и проблем у чиновника в последнее время не было.