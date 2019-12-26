В Подмосковье подросток нырнул в карьер под действием наркотиков и утонул

В городском округе Фрязино в Подмосковье 14-летний подросток нырнул в карьер и утонул, находясь под действием запрещённых веществ. О трагическом происшествии рассказали в пресс-службе Управления СКР по Московской области.

Как уточняется, тело мальчика обнаружили на берегу карьера 25 декабря. Внешних признаков насильственной смерти нет. Специалистам удалось определить, что смерть произошла примерно 12 часов назад.

— Со слов очевидцев, он находился в состоянии наркотического опьянения, — отметили в заявлении ведомства.

Следователи разбираются в произошедшем и пытаются выяснить все обстоятельства гибели подростка.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти шестиклассники отравились наркотическим веществом метадоном.