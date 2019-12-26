Самозанятые смогут взять в Сбербанке ипотеку на особых условиях

Для развивающих собственный бизнес клиентов кредитная организация разработала сразу несколько программ.

Сбербанк объявил о запуске ипотеки для самозанятых клиентов, которые подключили сервис "Своё дело". Как сообщила пресс-служба организации, при покупке жилья на вторичном рынке ставка для таких категорий граждан составит 9% годовых, в новостройке — 7%.

— Ранее у самозанятых граждан возникала проблема подтверждения доходов при оформлении кредитов, даже при стабильно высоком уровне заработка. Мы поддерживаем клиентов, развивающих собственный бизнес, и предлагаем комфортные условия для покупки недвижимости в ипотеку, — рассказал директор сервиса "ДомКлик" Николай Васев.

Банк предлагает самозанятым сразу несколько ипотечных программ: "Приобретение готового жилья", "Приобретение строящегося жилья", "Гараж" и "Загородная недвижимость".

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