Скворцова — о смертности от онкологии в России: Не превышает европейскую

Глава ведомства отметила, что за 2019 год в стране уровень летального исхода при онкологических заболеваниях снизился, а пятилетняя выживаемость — увеличилась.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сравнила ситуацию со смертностью от онкологии в России и странах Европы и заявила, что отечественный показатель соответствует зарубежному.

При этом она отметила, что за 2019 год в стране уровень летального исхода при онкологических заболеваниях снизился, а пятилетняя выживаемость — увеличилась.

— Если летальность — это доля смертей в процентах от числа заболевших, то смертность — это число смертей от онкологии на 100 тысяч населения в целом. И вот это вот разница, она объясняет. У нас летальность снизилась в этом году. У нас одногодичная летальность — около 20%, — приводит слова главы ведомства РИА "Новости".

Она также отметила, что показатель смертности зависит от заболеваемости и летальности. Пока что он остаётся сравнительно стабильным. Добиться снижения смертности и летальности удастся тогда, когда выявляемость заболеваний перестанет расти.

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