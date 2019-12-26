Притворялся подростком. В Минске задержан подозреваемый в педофилии россиянин

Мужчина переписывался с несовершеннолетними, убеждая прислать ему интимные фотографии.

В Минске правоохранительные органы задержали гражданина России по подозрению в сексуальных связях с несовершеннолетними, сообщает Interfax со ссылкой на республиканское МВД.

Мужчину, работавшего в столице Белоруссии каменщиком, задержали после заявления в милицию родителей 12-летней девочки. Они обнаружили в телефоне у ребёнка переписку с незнакомым мужчиной, который убеждал девочку прислать ему интимные фотографии.

Было установлено, что с девочкой переписывался 22-летний гражданин России, который, как оказалось, ранее уже вёл подобные переписки с другими детьми. В Интернете он притворялся подростком и просил интимные фото.

В результате обыска комнаты, где проживал мужчина, были найдены мобильный телефон и два ноутбука, на которых сотрудники правоохранительных органов обнаружили около 40 "диалогов" с девочками в возрасте 9–14 лет.

Кроме того, в мобильном телефоне обнаружено около 100 ссылок на видеоролики порнографического содержания с участием детей, которыми, как стало известно, задержанный делился в одной из социальных сетей с несовершеннолетними.

Материалы проверки переданы в Следственный комитет, где была дана правовая оценка действиям мужчины. Сейчас россиянин находится под арестом в Минске.

Правоохранительные органы ищут других потерпевших, пострадавших от действий мужчины. По предварительным данным, задержанный занимался сексом с четырьмя несовершеннолетними, с которыми познакомился в Интернете.

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