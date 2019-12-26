США назвали "вопиющим неуважением" запуск поездов по Крымскому мосту

Запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту демонстрирует "вопиющее неуважение к суверенитету Украины и её территориальной целостности". С таким заявлением выступили представители Посольства США в Киеве.

— Как и наши украинские и другие европейские партнёры, мы осуждаем запуск Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом, — написали в сообщении, опубликованном в твиттере диппредставительства.

Напомним, железнодорожная часть Крымского моста была официально признана достроенной 18 декабря нынешнего года. Уже в ночь с 24 на 25 декабря по нему прошёл первый пассажирский поезд.