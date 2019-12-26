Суд смягчил приговор челябинке, торговавшей девственностью 13-летней дочери

Мать в декабре 2018 года осудили на 4,5 года колонии, но после апелляции дело отправили на новое рассмотрение.

Люблинский суд Москвы огласил приговор 37-летней жительнице Челябинска, которая в прошлом году пыталась продать девственность дочери за 1,5 миллиона рублей. Девочке тогда было всего 13 лет.

— Суд признал обвиняемую виновной в преступлениях, предусмотренных пунктами "б" и "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля несовершеннолетними, находящимися в зависимости от виновного". — Прим. ред.). Она приговорена к трём годам и трём месяцам заключения в колонии общего режима, — сообщила пресс-служба суда.

Напомним, жительница Челябинска пыталась выручить 1,5 млн рублей за невинность своего ребёнка, разместив объявление на множестве порносайтов. Найдя клиента, женщина вместе с подругой привезла девочку на место сделки — в один из ресторанов Москвы. "Покупатель" оказался полицейским под прикрытием. Женщины были задержаны. Мать была признана виновной в декабре 2018 года и приговорена к 4,5 года колонии. Однако после апелляции дело отправили на новое рассмотрение.