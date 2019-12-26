Стали известны планы Зеленского на Новый год

Президент Украины Владимир Зеленский встретит Новый год вместе с супругой в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает "Страна.ua".

Точная дата приезда Зеленского неизвестна. Уточняется, что это произойдёт сразу после обмена заключёнными между Россией и Украиной, который запланирован на последние числа декабря.

Издание также отмечает, что вместе с президентом Украины в "Синегору" отправится глава офиса президента Андрей Богдан вместе с заместителями. Будет ли присутствовать премьер-министр Алексей Гончарук в госрезиденции во время праздника, пока не известно.