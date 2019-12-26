Тайный Санта уровня "бог". Билл Гейтс отправил незнакомке 37 кг подарков

Также миллиардер сделал пожертвование в фонд "Американская ассоциация сердца" в честь умершей матери американки.

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс снова принял участие в ежегодном флешмобе "Тайный Санта", проводимого на форуме Reddit, и отправил незнакомке 37 килограммов подарков. Счастливицей оказалась 33-летняя Шелби из штата Мичиган.

Raise your hand if matching with Bill Gates for #RedditGifts Secret Santa is a life goal. 🙋‍♀️Just when she needed it most, one lucky giftee (u/szor) struck Secret Santa gold & was blessed with the Christmas of a lifetime. Well done, @BillGates. https://t.co/pZelK3ao9v pic.twitter.com/RY4DrKHU6g — Reddit (@reddit) December 21, 2019

Команда миллиардера перед выбором подарков изучила профиль американки, где она рассказывала о любимых фильмах, сериалах и книгах. В итоге Шелби получила наборы конструктора LEGO с Хогвартсом из "Гарри Поттера" и роботом R2D2 из "Звёздных войн", рукописную копию книги "Великий Гэтсби" с автографом Гейтса, множество сувениров на тему "Твин Пикс" и её любимые сладости.

Ещё один трогательный подарок не поместился в коробку — в честь матери Шелби, которая умерла в марте 2019 года, миллиардер сделал пожертвование в фонд "Американская ассоциация сердца".

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