СКР показал видео с места покушения на воронежского чиновника

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Следственный комитет России опубликовал видео с места покушения на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова. Кадры были опубликованы в YouTube.

На записи видно, как следователи и полицейские осматривают служебный автомобиль Фролова, пострадавший в результате взрыва самодельного взрывного устройства.

Ранее сообщалось, что СВУ сработало рядом со служебной машиной Николая Фролова. В момент инцидента он находился в салоне авто. После взрыва его доставили в больницу и прооперировали.

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