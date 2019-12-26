Мать и сестру Рауфа Арашукова объявили в розыск, обе женщины покинули Россию

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Бывший член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Мать бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его сестру Камилу Агоеву объявили в федеральный розыск в связи с уголовным делом о растрате. Об этом рассказала адвокат экс-члена Совфеда Марина Андреева.

По её словам, подзащитный считает, что таким образом на него пытаются оказать давление.

Сторона защиты уверена, что сами по себе они следствию неинтересны, их используют как средство давления на Рауфа Арашукова, — рассказала она.

В ходе заседания суда 26 декабря стало известно, что все члены семьи бывшего сенатора уехали из России после того, как в отношении его матери и сестры возбудили уголовное дело о растрате. Адвокат Владимир Постанюк утверждает, что такое решение было принято из-за якобы исходящих от представителей следствия угроз.

Напомним, экс-сенатора Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Ему предъявили обвинение по трём статьям.

А Арашуков-старший был арестован 31 января на два месяца по обвинению в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Лайф сообщал, что 26 декабря против него возбудили три новых уголовных дела.

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