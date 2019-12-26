Мать и сестру Рауфа Арашукова объявили в розыск, обе женщины покинули Россию

Мать бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его сестру Камилу Агоеву объявили в федеральный розыск в связи с уголовным делом о растрате. Об этом рассказала адвокат экс-члена Совфеда Марина Андреева.

По её словам, подзащитный считает, что таким образом на него пытаются оказать давление.

— Сторона защиты уверена, что сами по себе они следствию неинтересны, их используют как средство давления на Рауфа Арашукова, — рассказала она.

В ходе заседания суда 26 декабря стало известно, что все члены семьи бывшего сенатора уехали из России после того, как в отношении его матери и сестры возбудили уголовное дело о растрате. Адвокат Владимир Постанюк утверждает, что такое решение было принято из-за якобы исходящих от представителей следствия угроз.

Напомним, экс-сенатора Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Ему предъявили обвинение по трём статьям.

А Арашуков-старший был арестован 31 января на два месяца по обвинению в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Лайф сообщал, что 26 декабря против него возбудили три новых уголовных дела.