Назван самый продаваемый в России смартфон. И это не iPhone

Чаще всего покупатели искали гаджет с памятью более 128 гигабайт и основной камерой от 16 мегапикселей.

В 2019 году россияне чаще всего покупали смартфоны стоимостью 10–20 тысяч рублей и флагманы дороже 50 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Группы "М.Видео — Эльдорадо".

При этом 80% проданных смартфонов — это гаджеты Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi. Самые популярные характеристики: более 128 гигабайт памяти, экран размером более шести дюймов, основная камера от 16 мегапикселей, два слота для SIM-карты. Также 93% покупателей искали телефон, поддерживающий стандарт связи 4G.

Оказалось, что самым продаваемым смартфоном 2019 года в России стал Samsung Galaxy A50, а наиболее необычной новинкой — Samsung Galaxy Fold стоимостью 159,9 тысячи рублей.

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