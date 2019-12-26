В Минтруде назвали число трудоустроенных россиян

По итогам 2019 года численность работающих людей в возрасте 15 лет и старше составила 76,2 миллиона человек, из них 72,7 миллиона занимаются экономической деятельностью, то есть официально трудоустроены. При этом уровень общей безработицы составил 4,6%, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруд.

Данные по занятости населения стали известны в результате выборочного исследования рабочей силы, которое было проведено Росстатом. Количество безработных составило 3,5 миллиона человек.

В министерстве отметили, что количество безработных людей, состоящих на регистрационном учёте в органах службы занятости, в конце ноября составило 664 тысячи.

— Уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации, по оперативным данным, составил 0,9% от численности рабочей силы в возрасте 15–72 лет, как и в ноябре 2018 года, — добавили в Минтруде.