В море, с бородой, с маханом и на лыжах. Как встретят Новый год главы регионов

Лайф опросил губернаторов Приморья, Тульской и Новгородской области, руководителей Татарстана, Калмыкии и Кубани. Мы узнали, как они будут встречать 2020-й, а заодно записали парочку кулинарных рецептов.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поделился с корреспондентами Лайфа планами на новогоднюю ночь. Начнётся праздничная программа на центральной площади Владивостока под залпы салюта, где он тепло поздравит жителей Приморского края. Продолжится торжество в тесном домашнем кругу, однако без излишеств, потому что в первый день нового года у Кожемяко запланирован традиционный ледяной заплыв.

— А первого числа у нас купания в Японском море, это уже заведённая традиция, — рассказал губернатор Приморья.

Своими планами поделился и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. По его словам, 29 и 30 декабря он будет в Туле, а 31-го посетит с новогодними поздравлениями детские дома и социальные учреждения для инвалидов и пенсионеров.

— 31-го я выхожу на центральную площадь города-героя Тулы и с туляками пью глинтвейн — безалкогольный. И так до часу ночи. А потом как пойдёт уже, потом уже со своими замами перейдём в кабинет, и там будет оливье, селёдка под шубой и газировка, — сказал Дюмин.

А вот глава Новгородской области Андрей Никитин ничего экстремального в ночь с 31-го на 1-е не планирует. Новый год он будет встречать с женой и ребёнком, впервые примерив на себя образ Деда Мороза. А на праздничном столе губернатора, который практически с самого рождения и до 16 лет жил в Челябинской области, будут пельмени.

— Сам буду лепить! — заверил корреспондентов Лайфа Никитин.

А вот в новогоднем меню у президента Татарстана Рустама Минниханова вместо пельменей будет зур-белиш — большой пирог с картофелем и мясом. Его разрезание и подача — особый ритуал. Сперва верхняя часть этого традиционного татарского блюда делится между гостями, затем распределяется начинка, а следом — пропитанная и сочная нижняя часть.

— Если вы приедете в Татарстан, мы вас обязательно накормим, — пообещал Минниханов.

Глава Калмыкии Бату Хасиков тоже будет встречать Новый год аппетитно. Помимо оливье и селёдки под шубой у него на столе будут традиционные калмыцкие бёреки (крупные пельмени), махан (мясо, приготовленное особенным способом). И Хасиков даже знает рецепт.

— Оно варёное, со специальным гарниром. Но в основном это баранина, вкуснейшая калмыцкая баранина, — рассказал он.

А вот губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в преддверии Нового года мечтает не о еде, а о снеге. В Красной Поляне на каникулах ожидают большое количество туристов, рассчитывая защитить свой статус круглогодичного курорта. Если синоптики порадуют снежным прогнозом, здесь на одной из лыжных трасс в первые дни нового года можно будет увидеть и самого губернатора.

— Телефон всегда будет включён, потому что у нас зимний курорт, и я надеюсь, что снег в Красной Поляне всё-таки выпадет, а точнее, поменяется дождь на снег, — отметил глава региона.

А ранее депутаты Госдумы рассказали Лайфу, как встретят Новый год. Оказалось, что многие народные избранники не утратили веру в чудеса. Так, Сергей Неверов надеется на приход Деда Мороза в праздничную ночь.