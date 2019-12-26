Журналист Дмитрий Гордон призвал Украину "отделиться" от Крыма и Донбасса

Украинский телеведущий заявил, что жители этих регионов могут "оставаться там у себя и приглашать свой русский мир".

Украинский журналист Дмитрий Гордон предложил Украине "временно отделиться" от Крыма и Донбасса. Одиозный телеведущий уверен, что со временем регионы попросятся обратно.

— Я Владимиру Зеленскому сказал, что я бы обратился к жителям Донбасса и Крыма со словами: кто из вас чувствует себя украинцем и хочет жить на Украине, хочет быть свободным, государство обеспечит вас жильём и работой. Приглашаем вас на неоккупированную часть Украины, — заявил он в эфире украинского телеканала "Наш".

О тех жителях Крыма и Донбасса, которые не примут предложение, Гордон высказался нецензурной лексикой. Он заявил, что они могут "оставаться там у себя, приглашать свой русский мир" и вообще делать всё, что душе угодно.

По мнению журналиста, когда "Украина будет процветать", регионы попросятся обратно, а Киев подумает, "стоит ли их принимать".

Крым стал российским регионом после проведённого там в 2014 году референдума, на котором большинство жителей высказалось за воссоединение с РФ.

Дмитрий Гордон — украинский журналист-интервьюер, автор и ведущий телепередачи "В гостях у Дмитрия Гордона", бывший депутат Киевсовета (2014–2016), главный редактор газеты "Бульвар Гордона" и основатель интернет-издания "Гордон". На его счету интервью с сотнями известных актёров, политиков, спортсменов и музыкантов, как украинских, так и российских, а также из других стран постсоветского пространства. После событий в Крыму занял резкую антироссийскую позицию и отметился целым рядом одиозных заявлений. Подробнее о творческой биографии Гордона читайте на сайте uznayvse.ru