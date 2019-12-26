Отцу и сыну Арашуковым продлили срок ареста до 30 января

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, его отца — экс-советника гендиректора "Газпром межрегионгаза" Рауля Арашукова, а также третьего фигуранта дела — Николая Романова — до 30 января.

— Выслушав доводы сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей Рауфу Арашукову, Раулю Арашукову и Николаю Романову, — сказала судья.

В ходе заседания стало известно, что в отношении Рауля Арашукова возбуждено три новых уголовных дела. Ещё по одному делу по такой же статье проходят мать и сестра экс-сенатора. Они покинули Россию и объявлены в розыск.

Напомним, экс-сенатора Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совфеда 30 января этого года. Ему предъявили обвинение по трём статьям.

А Арашуков-старший был арестован 31 января на два месяца по обвинению в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Против него сегодня возбудили три новых уголовных дела.