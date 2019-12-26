В Петербурге найдены останки жертвы доцента-расчленителя

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Фото © Pixabay

В реке в Санкт-Петербурге в черте города были обнаружены останки девушки, которые, предположительно, принадлежат убитой Олегом Соколовым Анастасии Ещенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александру Бакшееву, которая представляет интересы матери погибшей.

В реке в черте Петербурга обнаружены останки. Предположительно, это части тела Анастасии. Будет проведена экспертиза, — сказала адвокат.

Напомним, в ночь на восьмое ноября Олег Соколов убил свою аспирантку и возлюбленную Анастасию Ещенко. На следующий день, девятого ноября, Соколова задержали, когда он пытался выбросить части тела девушки в реку Мойку.

Сейчас историк находится в Москве в Центре психиатрии и наркологии имени Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы, которая продлится до начала следующего года. Соколову продлили арест до апреля.

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