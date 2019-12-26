Губернатор намекнул на снежный Новый год в Подмосковье: Мы работаем над этим

Андрей Воробьёв верит и в позитивные прогнозы синоптиков, и в чудеса, и в Деда Мороза.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв признался Лайфу, что очень надеется, что в Новый год выпадет снег. Рассказывая о своих планах на новогодние праздники, он пошутил, что встретит Новый год "дома без снега и с хорошим настроением".

В ответ на вопрос корреспондента Лайфа о том, неужели и в лесах Подмосковья не будет снежного покрова, он загадочно заявил, что "работает над этим".

— Мы работаем над этим, минус один — минус три будет, бог даст — немножко посыпет снега. В любом случае дорожная служба мобилизована. Здесь дело не в дорожной службе, а в новогоднем настроении. Мы же русские люди и привыкли, что должен быть снег. Он точно будет, — заявил он.

С такой же непоколебимой верой он заговорил и о Деде Морозе, когда его спросили, придёт ли к нему в дом главный вестник праздника.

— Дед Мороз ко всем придёт, это же Новый год, — с улыбкой заверил Воробьёв.

Губернатор Подмосковья также вспомнил, что в последний раз "играл" в волшебника совсем недавно — во время встречи с воспитанниками детского дома.

Ранее Лайф сообщал, что российские чиновники последовали примеру президента РФ Владимира Путина и в преддверии заседания Госсовета поучаствовали в акции "Ёлка желаний", выбрав несколько новогодних просьб детей, которые им предстоит исполнить.