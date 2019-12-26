"Работает усерднее наших!" В Киеве восхитились темнокожим асфальтоукладчиком

В Сети вызвало бурную реакцию фото темнокожего асфальтоукладчика с дредами, которого запечатлели во время ремонтных работ Шулявского моста в Киеве. Изображение выложил в свой фейсбук автор снимка Александр Гусев.

Пользователи Сети отмечают, что молодой человек не первый раз замечен на дорожных работах в столице Украины.

— На Боба Марли похож, — пошутил один из комментаторов.

Один из комментаторов заявил, что видел недавно героя снимка, и он "работал усерднее наших". А кто-то предположил, что этот же человек поёт в киевском метро, в частности на станции "Контрактовая площадь".

Впрочем, нашлись и те, кто усомнился в реалистичности фотографии и назвал её постановочной.