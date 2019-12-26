В Кирове пьяные гости устроили в подъезде побоище с мачете и топором — видео

Некоторых участников кровавых разборок доставили в больницу с различными ранами.

Жильцы одной из многоэтажек на улице 8 Мая в Кирове невольно оказались "зрителями" фильма ужасов — вооружённые мачете и топором цыгане устроили кровавый бой прямо на лестничной площадке. В распоряжении Лайфа оказались кадры побоища.

Началось всё с безобидных посиделок. В одной их квартир на девятом этаже около 21:00 собралась шумная компания. Один из гостей ближе к полуночи собрался уйти, но его подруга хотела продолжения веселья. Того, видимо, это сильно обидело. Мужчина вооружился мачете и набросился на других участников вечеринки. В итоге цыгане бегали по лестницам дома и буквально рубили друг друга.

Жильцы дома пришли в ужас от происходящего и вызвали полицию и скорую. По словам источника, после вечеринки некоторых участников побоища госпитализировали с резаными ранами.

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