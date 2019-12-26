Неизвестные подожгли могилу Децла на Пятницком кладбище — видео

По одной из версий, пожар могли случайно устроить фанаты, которые каждый день приходят на могилу и зажигают свечи.

Неизвестные сожгли могилу рэпера Децла на Пятницком кладбище в Москве. О произошедшем сообщила в "Инстаграме" его мать Ирина Толмацкая.

Как уточняется, пожар произошёл в ночь с 25 на 26 декабря, когда отмечается католическое Рождество.

— Вот так вот кто-то сегодня решил поздравить меня с Рождеством... Кто эти люди — я не знаю, — призналась женщина, показывая в кадре обуглившийся крест.

Беседуя с изданием Mash, она рассказала, что уже попыталась разобраться, обратившись к администрации кладбища. Там предположили, что пожар могли случайно устроить фанаты Децла, которые каждый день приходят на могилу и зажигают свечи.

Напомним, Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, умер в ночь на 3 февраля в результате острой сердечной недостаточности. Это произошло после выступления в Ижевске.