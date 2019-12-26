Жительница Ставропольского края заболела сибирской язвой

В данный момент она госпитализирована и получает необходимую медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Жительница села Подлужное Изобильненского района была госпитализирована из-за инфекции сибирской язвы. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своём инстаграме.

В данный момент состояние заболевшей удовлетворительное, угрозы жизни нет. Местные власти принимают профилактические меры.

— Проведены подворные обходы всех животноводческих точек, расположенных в непосредственной близости от очага заболевания. В самом очаге проведена заключительная дезинфекция. В населённом пункте осуществляется весь комплекс необходимых лечебных и диагностических мероприятий, — сообщил Владимиров.

Кроме того, организовано наблюдение за всеми, с кем контактировала заболевшая.

Губернатор отметил, что вакцины против сибирской язвы в краевом Минздраве достаточно.

Ранее Лайф рассказывал о случае заражения сибирской язвой в Дагестане.

Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь животных и человека, поражающая кожный покров, лёгкие и кишечник.