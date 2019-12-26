В Североморске Дед Мороз раздавал детям подарки и умер

Воспитанники детского сада, в котором проходил праздник, не успели понять происходящее и испугаться.

В Североморске Мурманской области во время новогоднего утренника в детском саду скончался мужчина, исполнявший роль Деда Мороза, сообщает "Интерфакс".

По предварительной информации, смерть была естественной, сообщили изданию в СУ Следственного комитета РФ по региону. В настоящий момент проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следствие устанавливает, был ли погибший 51-летний мужчина сотрудником детского сада или его позвали на праздник в качестве аниматора.

Очевидцы сообщают, что мужчине стало плохо во время раздачи подарков, но дети не успели ничего понять и испугаться.