Адвокат Соколова — об обнаружении останков его жертвы: Слухи ради хайпа

Признавшись, что ничего об этом не слышал, он предположил, что кто-то нарочно распространяет эту информацию.

Адвокат обвиняемого в жестоком убийстве аспирантки Олега Соколова не подтвердил Лайфу информацию об обнаружении новых останков его возлюбленной.

— Такой информации у меня нет, и разглашение подобной информации является нарушением следственной тайны. Кто и зачем распространяет эти слухи — очевидно, ради очередного хайпа. Даже если и обнаружили что-то подобное, то надлежащую оценку этому даст следствие после проведения экспертизы, — сказал он Лайфу.

При этом он отметил, что результаты такой экспертизы едва ли на что-то повлияют, так как историк уже "чистосердечно во всём признался, раскаялся и извинился перед родственниками".

Напомним, историк Олег Соколов убил свою аспирантку и возлюбленную Анастасию Ещенко в ночь на восьмое ноября. Его задержали на следующий день, когда он пытался выбросить части тела девушки в реку Мойку.

Сейчас историк находится в Москве в Центре психиатрии и наркологии имени Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы, которая продлится до начала следующего года. Лайф писал, что Соколову продлили арест до апреля. Адвокат матери погибшей сегодня, что в Санкт-Петербурге обнаружили останки девушки, которые, предположительно, принадлежат убитой Анастасии Ещенко.