Путин рассказал Конте об итогах "нормандского саммита"

Они согласились в необходимости выполнения достигнутых на переговорах в Париже договорённостей.

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Стороны обсудили международную повестку и отношения Москвы и Рима.

— По просьбе Джузеппе Конте Владимир Путин информировал об итогах саммита "нормандской четвёрки" 9 декабря в Париже. Подчёркнута необходимость последовательного выполнения минского "Комплекса мер" и достигнутых в "нормандском формате" договорённостей, — сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин и Конте особо отметили необходимость обеспечения на постоянной основе действия особого статуса Донбасса с его закреплением в Конституции Украины.

Президент РФ и премьер Италии в ходе разговора также затронули ситуацию в Ливии и Сирии, обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений. Они подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-итальянского сотрудничества.

Кроме того, Путин и Конте тепло поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками.