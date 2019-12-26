Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма "Один дома — 2"

Канадский государственный телеканал CBS вырезал отрезок из фильма "Один дома — 2: Затерянный в Нью-Йорке", где главный герой Кевин интересуется у героя Дональда Трампа, как пройти в лобби, сообщает Comicbook.
Отсутствие эпизода с действующим лидером Америки в телетрансляции заметили пользователи Сети, которые выразили своё недовольство этим фактом. Они посчитали, что решение телеканала связано с политикой.
Однако в CBS опровергли данное предположение, сообщив, что сцена длительностью десять секунд вырезана из-за необходимости "обеспечить коммерческое время в соответствии с форматом".
Не так давно президент США Дональд Трамп сообщил, что сняться в фильме было для него честью.
Ранее Лайф рассказывал о том, что "Википедия" заблокировала страницу фильма из-за импичмента Трампа.
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