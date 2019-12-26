Прогресс по форме и содержанию. Эксперт оценил Госсовет по аграрной политике

Обновлённый формат Госсовета, впервые опробованный в ноябре 2018 года, предполагает участие в обсуждении представителей кабмина, глав регионов, депутатов Госдумы, а также большого количества ведущих экспертов — на этот раз в области сельского хозяйства и АПК.

Заседание Государственного совета по аграрной политике, которое сегодня провёл президент Владимир Путин, стало примером открытого и предметного разговора, который нацелен на достижение прорывных результатов. Такую точку зрения в беседе с Лайфом высказал политолог Марат Баширов. По его словам, сегодняшнее заседание было грамотным и динамичным не только по содержанию, но и по форме.

— Вот такие форматы, когда люди не в ряд сидят, как на комсомольском собрании, а всё-таки видно, что это рабочая атмосфера, — это полезно для имиджа власти, — указал собеседник Лайфа.

Среди открытий для себя самого эксперт выделил гигантские цифры по обороту экспорта продукции АПК, который за пять лет вырос на 30 процентов. В 2018 году мы поставили за рубеж сельхозпродукции и продовольствия на 25,8 миллиарда долларов. В 2019 году этот показатель, по нашим расчётам, составит порядка 25 миллиардов долларов при плане в 24.

— Это говорит о том, что мы перевыполнили программу импортозамещения и продовольственной безопасности. Потому что такой огромный экспорт — это серьёзное достижение, — отмечает Баширов.

Также эксперт обратил внимание на поставленную президентом задачу по поиску вариантов продажи более дешёвой электроэнергии для сельхозпроизводителей. Это свидетельствует о том, что предприятия отрасли начали прорабатывать налаженные процессы по хранению и переработке.

— Это уже другой, более качественный уровень производства. Это значит, мы уже не просто "собрали и продали", речь идёт уже о переработке, — подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам Баширова, президент совершенно справедливо отметил, что в селе и сельских поселениях должно просто удобно жить, там должна быть такая же инфраструктура: коммунальная, социальная, образовательная и лечебная, чтобы уровень и качество жизни были такие же, как и в городах.

— Это совершенно другая задача по сравнению с тем, что мы слышали ещё несколько лет назад, когда мы думали, что нам просто не хватит продовольствия, чтобы прокормить людей в стране, — подытожил политолог.

Напомним, в ходе сегодняшнего Госсовета Владимир Путин призвал работодателей больше думать о сельских жителях, которые двигают сельскохозяйственную отрасль вперёд. Глава государства подчеркнул, что именно в сёлах проживает около 53% от общего числа граждан с низкими доходами.

А ещё главе государства доложили, что в России поддержат разведение виноградных улиток. Несколько дней назад на совещании в Адыгее эта тема стала поводом для шуток.