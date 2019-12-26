Путин и Нетаньяху обсудили по телефону Иран и ситуацию в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону Иран и ситуацию в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на канцелярию Нетаньяху.
На сайте Кремля отмечается, что диалог состоялся по инициативе премьер-министра Израиля.
— Обсуждены актуальные темы региональной повестки дня, а также некоторые вопросы двусторонних отношений, — говорится в сообщении пресс-службы.
Также сегодня Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Стороны обсудили международную повестку и отношения Москвы и Рима.
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