Лавина накрыла туристов на горнолыжном курорте в Швейцарии

Двое пострадавших госпитализированы. Спасатели обследуют склон с помощью собак и вертолётов в поисках возможных раненых.

Лавина накрыла туристов на одном из горнолыжных склонов курорта Андерматт в Швейцарии. Как сообщает Spiegel, двух человек уже вызволили из снежного плена.

Пострадавшие были доставлены в больницу вертолётом службы спасения в Альпах в Центральной Швейцарии. Спасатели не исключают, что под снежными завалами могут находиться люди. С помощью собак и вертолётов они обследуют зону схода лавины.

Посольство РФ в Швейцарии уточняет информацию о наличии россиян среди пострадавших в результате произошедшего. Местные власти сообщили дипмиссии, что среди госпитализированных нет туристов из РФ. Поисковая операция продолжается. Посольство следит за его ходом.

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