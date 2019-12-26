В России около трёх миллионов семей купили квартиры в 2019 году

За год несколько раз понижалась ключевая ставка, благодаря чему установились благоприятные условия для уменьшения ставок по ипотеке.

Около трёх миллионов семей в 2019 году купили квартиры на первичном и вторичном рынке, при этом только половина из них воспользовались ипотекой. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник в интервью телеканалу "Россия 24".

Он подчеркнул, что это хорошие итоги года. Кроме того, к концу 2019 года ставка по ипотеке снизилась благодаря принятым Правительством РФ и Банком России решениям.

Банк России в этом году несколько раз понижал ключевую ставку, благодаря чему установились благоприятные условия для уменьшения ставок по ипотеке. Так, например, на крайнем заседании совета директоров 13 декабря ЦБ понизил ключевую ставку до 6,25% годовых.

Улучшение жилищных условий пяти миллионов семей ежегодно и снижение ставки по ипотеке до 7,9% являются одними из основных целевых показателей проекта "Жильё и городская среда" к 2024 году.

Ранее Лайф рассказывал о том, что самозанятые смогут взять в Сбербанке ипотеку на особых условиях.