Президент РФ Владимир Путин поприветствовал гостей предновогоднего вечера в Большом театре и поздравил их с наступающими праздниками.

— В предновогодние дни нас объединяет всегда надежда. Надежда на то, что новый год будет лучше уходящего. Мы знаем, что каждый год приносит новые свершения, имена, открытия, даёт новый опыт, но неизменным остаётся наше стремление работать ради Отечества, процветания страны, чтобы люди жили лучше на деле, а не на словах, — заявил российский лидер.

Глава государства отметил, что в прошлом году ему показалось, что встреча в таком формате гостям понравилась, поэтому он решил вновь провести её в стенах Большого театра, чтобы сделать небольшой подарок тем, у кого нет возможности посетить его в другое время из-за занятости.

Напомним, 26 декабря в Большом театре проходит торжественный вечер, приуроченный к встрече Нового года. Среди гостей мероприятия — члены правительства, представители Совфеда, Государственной думы, федеральных органов и судебной власти, а также общественные деятели, руководители крупнейших предприятий и организаций. Для них на сцене покажут одноактные балеты "Кармен-сюита" и "Бриллианты".