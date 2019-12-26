Захарова рассказала, как Россия ответит на санкции США по "Северному потоку — 2"

Россия примет меры в ответ на санкции США против строительства "Северного потока — 2", следуя принципу взаимности, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Я не буду говорить, как будут конкретно выглядеть ответные меры российской стороны, но, как вы уже слышали от российских официальных лиц на различном уровне, мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады, — отметила она.

Ограничительные меры, введённые Вашингтоном против газопровода, противоречат нормам международного права и свободной конкуренции, отметила Захарова.

По её словам, связывать энергетическую составляющую с политикой недопустимо, "это две разные опции". Но, судя по последним событиям, Вашингтон считает, что "не то что можно, но и нужно так делать".

Ранее президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который включает в себя санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". В связи с этим швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб, приостановила свою работу. США потребовали немедленно прекратить строительство газопровода. В Кремле рассчитывают на скорое завершение работ по "Северному потоку — 2".