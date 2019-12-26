Захарова рассказала, как Россия ответит на санкции США по "Северному потоку — 2"

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Россия примет меры в ответ на санкции США против строительства "Северного потока — 2", следуя принципу взаимности, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Я не буду говорить, как будут конкретно выглядеть ответные меры российской стороны, но, как вы уже слышали от российских официальных лиц на различном уровне, мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады, отметила она.

Ограничительные меры, введённые Вашингтоном против газопровода, противоречат нормам международного права и свободной конкуренции, отметила Захарова.

По её словам, связывать энергетическую составляющую с политикой недопустимо, "это две разные опции". Но, судя по последним событиям, Вашингтон считает, что "не то что можно, но и нужно так делать".

Ранее президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который включает в себя санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". В связи с этим швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб, приостановила свою работу. США потребовали немедленно прекратить строительство газопровода. В Кремле рассчитывают на скорое завершение работ по "Северному потоку — 2".

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