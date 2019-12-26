Украина заключила договор с США на поставку второй партии Javelin

В минобороны страны заверили, что кроме американских противотанковых ракетных комплексов закупаются и отечественные.

В Министерстве обороны Украины заключили контракты с США на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщает пресс-служба ведомства.

— В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США. Мы также заказываем аналогичные ракетные комплексы нашего национального производителя, — сообщил замминистра обороны Украины Анатолий Петренко.

Он отметил, что в этом году реализовано три контракта, два из которых были заключены с правительством США по программе военных продаж, а один — с агентством НАТО по поддержке и поставке.

Ранее Лайф рассказывал, что США отказались от срочного выделения военной помощи Украине.