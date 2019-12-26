Асмус осудили за очередную откровенную сцену. В этот раз с Егором Кридом — видео

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В Сети осудили Кристину Асмус за очередную откровенную сцену. Актриса снялась в клипе Егора Крида. Соответствующий тизер опубликован на YouTube-канале исполнителя.

Всё, пошла по рукам, — написал один из пользователей видеохостинга.

Кристина Асмус будто специально ищет роли с интим-сценами, — отметил другой.

Харламов только подумал, что всё утихло, а тут... — посочувствовали супругу Асмус.

Напомним, ранее Кристина Асмус рассказала о травле в соцсетях после съёмок в эротической сцене в фильме "Текст" и заявила, что хейтеры добиваются её развода с Харламовым. В свою очередь 38-летний шоумен заявил, что гордится постельными сценами с участием жены.

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