Японский телеканал снова ошибочно сообщил о пуске ракеты из КНДР

Журналисты утверждали, что снаряд упадёт к востоку от мыса Эримо в префектуре Хоккайдо.

Японский телеканал NHK в очередной раз ошибочно оповестил граждан о ракетном пуске из КНДР. Экстренное уведомление также появилось на сайте канала и было разослано пользователям его мобильного приложения.

Телеканал выпустил срочное сообщение в 00:22 27 декабря (18:22 мск 26 декабря). NHK утверждал, что ракета после зафиксированного запуска упадёт к востоку от мыса Эримо в северной префектуре Хоккайдо. Через некоторое время сообщение было удалено с сайта телеканала, а затем появилось опровержение.

Ещё полчаса спустя NHK прервал эфир, чтобы сообщить об ошибке и принести извинения.

Ищите укрытие! Японский телеканал ошибочно сообщил о пуске ракеты из КНДР