В смертельном ДТП с автобусом под Липецком пострадал маленький ребёнок

В результате ДТП в Липецкой области, где перевернулся автобус, ехавший из Москвы в Тбилиси, пострадало девять человек, среди них ребёнок пяти лет.

Он и ещё семь пострадавших доставлены в Елецкую городскую больницу № 1 имени Н.А. Семашко. Один отказался от госпитализации.

Всего в автобусе, по разным данным, было от 17 до 19 человек.

Ранее сообщалось, что два человека погибли.

Напомним, автобус, следовавший по маршруту Москва — Тбилиси, перевернулся в Липецкой области. Лайфу стали доступны кадры с места аварии.