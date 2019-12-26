В "Гознаке" заверили, что деньги не разносят инфекции

В "Гознаке" заявили, что все загрязнённые банкноты уничтожаются, поэтому они не могут являться разносчиками вирусов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— Вопросу долговечности и безопасности банкнот в нашей стране уделяется большое внимание. Для повышения антимикробных свойств бумаги для российских банкнот при её производстве используют специальные добавки-антисептики, — говорится в сообщении.

В "Гознаке" также отметили, что деньги изготавливаются из специальной бумаги, которая не является благоприятной средой для размножения вирусов.

Напомним, ранее россиян предупредили, что вирус гриппа передаётся через деньги.