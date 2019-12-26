Расстрелянного в 1919 году приморского священника причислили к лику святых

Память священномученика будет совершаться 2 июня, в день его трагического убийства.

Священный синод Русской православной церкви причислил к лику святых иерея Павла Лазарева, которого расстреляли в 1919 году в селе Никитовка Приморского края. Решение было принято сегодня, 26 декабря.

— Синод постановил включить имя иерея Павла Лазарева в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Память священномученика будет совершаться 20 мая (2 июня) в день его мученической кончины, — сообщила пресс-служба РПЦ.

Останки канонизированного иерея в случае их обнаружения будут считаться святыми мощами. Павлу Лазареву также положено писать иконы для поклонения согласно определению VII Вселенского собора.

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