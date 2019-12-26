В Москве могут установить памятник Галине Волчек

Памятник Галине Волчек может появиться в Москве, если такая инициатива поступит от коллектива театра, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгения Герасимова.

— Я думаю, что вклад "Современника" в нашу культуру, жизнь — социокультурную атмосферу нашего города — неоценим, я был свидетелем постановок этого театра, ещё когда он только зарождался, это был свежий ветер, необычный, неожиданный, новое слово в театральном искусстве. Потом Галина Волчек возглавила театр, и по сей день он один из самых посещаемых и любимых. Она великий творческий человек, гражданин, она обладает всеми титулами, которые позволяют не только поставить памятную доску на дом, где она жила, она достойна большего, — сказал он.

Герасимов добавил, что для памятника необходимо выбрать место, проверить, есть ли возле театра "Современник" подземные коммуникации, чтобы поставить его там.

Он пока не дал комментариев по поводу непосредственной установки памятника и отметил, что всё будет зависеть от коллектива театра, а город в свою очередь готов рассмотреть инициативы и оказать содействие по мере возможности.

Народная артистка СССР Галина Волчек скончалась сегодня. Предварительная причина смерти — отёк головного мозга и отёк лёгких.