Директор "Ленкома" — об умершей Волчек: Великая женщина!

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Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Директор "Ленкома" Марк Варшавер выразил соболезнования в связи со смертью художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек.

Великая женщина, человек, имеющий все награды, которые есть только в природе! Но главная её награда — это её талант, которым она владела. Она удивительный и режиссёр, и организатор! Это трагедия невосполнимая, — сказал Лайфу Варшавер.

Народная артистка СССР Галина Волчек скончалась сегодня на 87-м году жизни. Предварительная причина смерти — отёк головного мозга и отёк лёгких.

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