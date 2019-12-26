Директор "Ленкома" — об умершей Волчек: Великая женщина!

Директор "Ленкома" Марк Варшавер выразил соболезнования в связи со смертью художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек.

— Великая женщина, человек, имеющий все награды, которые есть только в природе! Но главная её награда — это её талант, которым она владела. Она удивительный и режиссёр, и организатор! Это трагедия невосполнимая, — сказал Лайфу Варшавер.

Народная артистка СССР Галина Волчек скончалась сегодня на 87-м году жизни. Предварительная причина смерти — отёк головного мозга и отёк лёгких.