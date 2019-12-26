"Невосполнимая утрата". Собянин выразил соболезнования родным Волчек

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Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек. Об этом он написал в "Твиттере".

Не стало Галины Борисовны Волчек. Ужасно жаль. Невосполнимая утрата для нас, для театрального мира. Соболезную родным, близким, говорится в сообщении.

Актриса Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни. Предварительная причина смерти — отёк головного мозга и отёк лёгких. Соболезнования в связи со смертью худрука "Современника" выразили её коллеги.

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