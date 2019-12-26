В Совфеде считают, что дело Волчек должно жить в творческих удачах её учеников

Дело народной артистки Галины Волчек должно продолжаться в творческих удачах её учеников, заявил председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, слова которого приводит РИА "Новости".
— Это печальное событие, жалко расставаться с такими великими творческими деятелями, — отметил сенатор.
Он добавил, что память о Галине Волчек будет жить в театральных постановках.
Актриса Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни. Предварительная причина смерти — отёк головного мозга и отёк лёгких.
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