Генсек ООН ответил на обвинения в попустительстве визовому саботажу США

Он лично следит за этой ситуацией и неоднократно выражал озабоченность этим вопросом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен задержкой в выдаче виз США россиянам и гражданам других стран — членов организации, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

— Генеральный секретарь по-прежнему очень обеспокоен задержками в выдаче виз принимающей страной некоторым представителям Российской Федерации и других государств-членов для участия в заседаниях ООН в Нью-Йорке, — подчеркнул он.

Дюжаррик отметил, что ООН неоднократно выражала обеспокоенность по этому факту и что этот вопрос был рассмотрен Комитетом по сношениям со страной пребывания в последнем докладе.

Он добавил, что генеральный секретарь продолжает следить за ситуацией.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила генсека ООН в игнорировании проблемы с невыдачей виз россиянам и отметила, что именно генеральный секретарь должен выступать гарантом соблюдения правил и соглашений внутри организации.

Напомним, в последнее время участились случаи с невыдачей американских виз российским дипломатам, направляющимся в деловые поездки. Так, в конце сентября США не дали визы сенатору Константину Косачёву и ещё девяти членам делегации, которые собирались на Генеральную Ассамблею ООН. В общей сложности в ходе сессии Генассамблеи ООН визы не были выданы 18 российским дипломатам, а 4 декабря представители Федерального казначейства РФ вновь не смогли получить разрешение на въезд в Соединённые Штаты.