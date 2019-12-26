Депутат Госдумы ответил на заявление США об открытии движения по Крымскому мосту

Депутат Госдумы РФ от Крыма Андрей Козенко прокомментировал заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту и заявил, что Соединённым Штатам не стоит вмешиваться во внутренние дела России, сообщает РИА "Новости".

— США так же, как и Украина, изначально заявляли о том, что Крымский мост не существует, что это всё чуть ли не голограмма, разработанная в секретных лабораториях ФСБ. Так что с этой позиции по несуществующему мосту запустили несуществующие поезда. Всё остальное — сугубо внутреннее дело России. А вмешиваться во внутреннюю политику РФ ни Соединённым Штатам, ни их украинским и европейским друзьям не стоит, — отметил он.

Он подчеркнул, что в истории немало примеров и уроков подобного вмешательства, ни один из которых не закончился победой недоброжелателей России и Западу стоило бы это учесть.

Ранее Посольство США в Киеве выступило с заявлением, что запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту демонстрирует "вопиющее неуважение к суверенитету Украины и её территориальной целостности".