Следователи сообщили, что привело к аварии автобуса в Липецкой области

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Фото © СУ СКР по Липецкой области

Предварительной причиной аварии с пассажирским автобусом в Липецкой области названы плохие погодные условия и гололедица. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

По одной из версий, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия и гололедица. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают криминалисты и сотрудники СКР.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД РФ, после аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Напомним, в Липецкой области перевернулся пассажирский автобус, выполнявший рейс Москва — Тбилиси. Погибли два человека.

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