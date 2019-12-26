Следователи сообщили, что привело к аварии автобуса в Липецкой области

Предварительной причиной аварии с пассажирским автобусом в Липецкой области названы плохие погодные условия и гололедица. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

— По одной из версий, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия и гололедица. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают криминалисты и сотрудники СКР.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД РФ, после аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Напомним, в Липецкой области перевернулся пассажирский автобус, выполнявший рейс Москва — Тбилиси. Погибли два человека.