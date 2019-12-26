Губернатор Псковской области исполнит три детские мечты с "Ёлки желаний"

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Фото © Псковская область. Официальный портал государственных органов

Он поможет ребятам увидеться с Димой Биланом и посмотреть на рыцарей, а также побывать в кабине вертолёта.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнит три детские мечты с "Ёлки желаний", сообщается на сайте администрации региона.

Желания ребят были написаны на символических шарах, которые политик снял с праздничной ёлки в Кремле.

<p>Фото © <a href="http://www.pskov.ru/novosti/26.12.19/119090" target="_blank">Псковская область. Официальный портал государственных органов</a></p>

Десятилетняя девочка мечтает встретиться с певцом Димой Биланом, восьмилетний мальчик — побывать в кабине вертолёта. Ещё один семилетний пскович мечтает увидеть рыцарей. Все эти пожелания юных жителей Псковской области глава региона обязательно исполнит.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также исполнит три послания с "Ёлки желаний".

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