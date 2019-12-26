Мединский — о смерти Волчек: Российская культура понесла невосполнимую утрату

Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил свои соболезнования в связи с кончиной художественного руководителя московского театра "Современник" Галины Волчек.

— Российская культура понесла невосполнимую утрату — от нас ушла Галина Борисовна Волчек, — приводит слова Мединского пресс-служба Минкульта.

Он также отметил актёрский и режиссёрский талант художественного руководителя и её приверженность традициям, сочетавшуюся с непрерывным поиском новых форм в искусстве.

— Галина Борисовна оставила после себя не только богатое творческое наследие, но и множество учеников, которые, я уверен, с достоинством продолжат её дело и будут служить искусству так же преданно, как это делала она, — передаёт пресс-служба.

Закончил он свою речь просьбой принять соболезнования и отметил, что светлая память о Галине Волчек останется навсегда.

Напомним, актриса и режиссёр Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни. Предварительной причиной смерти объявили отёк головного мозга и отёк лёгких. Её похороны состоятся 29 декабря на Новодевичьем кладбище.